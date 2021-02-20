محدث.. البيتكوين ترتفع لمستوى قياسي جديد أعلى 56 ألف دولار

2021/02/20 | 00:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت البيتكوين ارتفاعها لمستوى قياسي جديد أعلى 56 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تجاوز القيمة السوقية للعملة المشفرة حاجز التريليون دولار للمرة

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