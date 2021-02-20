2021/02/20 | 00:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" للأسهم الأمريكية للجلسة الرابعة على التوالي في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل خسائر أسبوعية.

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