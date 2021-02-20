احباط تعرض لداعش على قرية في ديالى

2021/02/20 | 01:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / احبطت قوات الجيش تعرضا لداعش باطراف ناحية العظيم في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مجموعة ارهابية حاولت الاقتراب من قرية البو بكر باطراف ناحية العظيم شمال بعقوبة ، وتصدت لها قوة من الجيش ، باسناد الحشد العشائري ، واجبرتها على الفرار " .واضاف :" ان الكاميرات الحرارية رصدت الارهابيين الذين تسللوا من مناطق شرق صلاح الدين ،وكانوا يخططون لزرع عبوات ناسفة تستخدم كمائن للقوات الامنية "، مؤكدا:"ان الجهد الهندسي سيقوم بمعالجة العبوات ، ان وجدت ، وتأمين الطريق المحيط بالقرية "../انتهى

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