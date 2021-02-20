دراسة تحدد فعالية الجرعة الأولى من لقاح

2021/02/20 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة شملت العاملين في المجال الصحي في أحد المستشفيات الإسرائيلية إلى أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي عملت شركة "فايزر" على تطويره، قادر على تقديم حماية تصل إلى 85 بالمئة عقب تلقي الجرعة الأولى وحدها.

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