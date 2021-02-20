2021/02/20 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطالباني : نلتزم بواجباتنا الدستورية مقابل توفير رواتب الموظفين وفد الاقليم يدشن جولة جديدة من المباحثات بشأن الموازنة بغداد – الزمان دشن وفد اقليم كردستان الذي يترأسه قوباد طالباني، جولة جديدة من المفاوضات في بغداد بشأن حصته في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري.وأكد الطالباني، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان […]

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