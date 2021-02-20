2021/02/20 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يشدد قيود كورونا وغرامات فورية بحق المخالفين بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 4042 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وشفاء 1802 حالة من الجائحة وبواقع 12 حالة وفاة, و باشرت مفارز الرقابة الصحية وبالتعاون مع القوات الامنية بفرض اجراءات الغرامات الفورية في البلاد نتيجة عدم ارتداء المواطنين الكمامات ,وخلت الشوارع […]

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