2021/02/20 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانواء : طقس ممطر والحرارة تعاود الانخفاض بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل طقس اليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما جزئيا مصحوب بأمطار شمالا.وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية، صحواً الى غائم جزئياً، وفي […]

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