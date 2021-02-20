شكوك بمشاركة بنزيما في موقعة أتلانتا

2021/02/20 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

يعيش ريال مدريد، حالة كبيرة من القلق، بشأن احتمالية غياب نجمه كريم بنزيما، عن مواجهة أتالانتا، بدوري أبطال أوروبا.

ويحل الريال، ضيفًا على أتالانتا، الأربعاء المقبل، بملعبه جيويس، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويعاني الفريق الملكي من كثرة الغيابات في هذه المرحلة الحرجة من الموسم، لدرجة أنه سيدخل لقاء بلد الوليد، السبت، في الليغا، دون 9 من عناصره الأساسية، من بينهم كريم بنزيما.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد لا يضمن لحاق بنزيما ببعثة الفريق المسافرة لإيطاليا، الثلاثاء المقبل، لمواجهة أتالانتا.

وأوضح الموقع المقرب من الريال، أن بنزيما سيجري بعض الفحوصات الطبية، غدًا السبت، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة أتالانتا.

وأشار إلى أن هناك اعتقاد داخل ريال مدريد بأن بنزيما لن يمكنه اللحاق بمواجهة أتالانتا، خاصة وأن الإصابة عضلية، وبالتالي فإن فرص لحاقه بالمباراة لا تتخطى 10%، وهو ما يسبب قلقًا كبيرًا في صفوف الميرنغي

المصدر: كورة

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