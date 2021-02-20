أسأم / لا أسأم... - محمد الحنفي

2021/02/20 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى:ـ كل مكلوم من النهب...ـ في أي قطاع...ـ في أي جماعة...في أية جمعية...ـ على مستوى...ـ أجهزة دولتنا...ـ في كل مجالات الاستغلال...ـ من أجل تحرير الأموال...ـ من النهب...من أجل إرجاع الأموال المنهوبة...ـ إلى أصحابها.محمد الحنفيإن أنا عشت...ممارسا للفساد...أسأم...°°°°°°إن أنا كونت...



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