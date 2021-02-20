مفهوم الوحي في الإسلام - سامح عسكر

2021/02/20 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر القضية المركزية التي يعتمد عليها شيوخ المذاهب الإسلامية في تقديس وعصمة أئمتهم هي تفسيرهم للوحي، فلم يحصروا الإيحاء الإلهي في القرآن فقط..



بل زادوا عليه كتبهم وكلام أئمتهم، ولم يحصروا الوحي في اللغة فقط أنه "نقل في السر والخفاء" بل زادوا عليه اصطلاحات كثيرة مذهبية، ولولا تلك الزيادة ما صدقهم الناس، ولأن هذه الزيادة لا قدرة على السلطتين الفقهية والسياسية على التحكم فيها – لبشريتها – ظهرت أجيال من ال ......





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