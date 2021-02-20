حبنا أسطورة ..! - مريم نجمه

2021/02/20 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه حبّك أسطورة !كنت الضوء حولي في وجع الغربة ومعترك الحياة قنديلي أنتَ ..



سأستعين بتاريخك والذكريات طابت السياسة لك معك أملك الإمتلاء وينبوع الحوار ممسك بالمشهد والتطورات كنت الناطور , والراية كنت السياج والرمح في وجه الطغاة وهياكل الديكتاتوريات .



توقف القلم ومعك الخيال شحنات الألم بأحضان المساء تتوالد تتسارع كشلاّل تلفني الدموع

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