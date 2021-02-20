اليوم الأول للحظر.. الالتزام «يسود»

2021/02/20 | 02:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

المحافظات: مراسلو الصباح

شهدت العاصمة بغداد والمحافظات كافة، أمس الجمعة «التزاماً كبيراً» من قبل المواطنين في اليوم الأول من إجراءات حظر التجوال الذي فرضته السلطات الصحيَّة في البلاد للحد من انتشار الموجة الثانية لفيروس «كورونا» بسلالته المتحورة، في ظل فرض غرامات على المخالفين وتطبيق حملات لمراقبة أسعار المواد الغذائيَّة والأدوية.

ويذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة فرضت حظراً شاملاً للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد..



وحظراً جزئياً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وقال الناطق باسم وزارة الداخليَّة اللواء خالد المحنا لـ»الصباح»: إنَّ «قسم الجريمة الاقتصاديَّة مستمرٌ في قضية مراقبة الأسعار والوقوف على من يستغل حاجة المواطن في ظل الظروف الراهنة، وستتم محاسبة كل من يحاول احتكار المواد ويبالغ بأسعارها»، موضحاً أنَّ «هناك كتاباً من مجلس القضاء الأعلى يؤكد اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق من يتلاعب بالأسعار خلال فترة الأزمات، وتنفذ بحقه الإجراءات القانونيَّة، وقد تم تعميم الكتاب في جميع محاكم الاستئناف في العراق».

من جانبه، أكد النائب الثاني لنقيب الصيادلة أمجد حسيب خميس، لـ{الصباح»، أنَّ «مواد المعقمات والكفوف والكمامات لا تستورد حصراً لدى المذاخر الطبيَّة أو تباع فقط في الصيدليات، ووفق شكاوى وتقارير وصلت إلى النقابة فإنَّ هذه المواد شهدت ارتفاعاً بأسعارها خلال الأيام الماضية، وهذا الارتفاع الذي بلغت نسبته 100 % ليس بسبب شُح هذه المواد، وإنما بسبب استغلال المستوردين لهذه الأزمات».

ودعا الجهات ذات العلاقة الى الوقوف على الأسباب الحقيقيَّة وراء ارتفاع أسعار هذه المواد ومحاسبة من يحاول استغلال المواطنين.

الى ذلك، ذكر مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي، لـ{واع»، أنَّ «قيادة العمليات تراقب تطبيق إجراءات الحظر منذ (يوم أمس الأول الخميس) في شوارع العاصمة بغداد وأنَّ تطبيق الحظر كان بنسبة كبيرة».

وأشار الى أنَّ «هناك حرصاً من المواطن على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيَّة»، ودعا «المواطنين الى المزيد من الالتزام بتطبيق حظر التجوال».

وبشأن اللقاح، أوضح المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد أنَّ «اللقاح الذي سيصل نهاية الشهر الحالي هو فعالٌ لكلتا السلالتين (الأولى والمتحورة)»، مضيفاً: «خلال أسبوعين ستتم إعادة تقييم الوضع الوبائي، وفي حال ازدياد حالات الإصابات فإنَّ وزارة الصحة ستوصي بفرض الحظر الشامل، والقرار النهائي للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيَّة».

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أنَّ «الوزارة تمتلك حالياً سعة سريريَّة لاستيعاب الزيادة في أعداد المرضى»، وتوقع «حصول زيادات أخرى في عدد الإصابات».

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