التربية تقرُّ بصعوبة تعامل تلاميذ الابتدائيَّة مع التعليم الالكتروني

2021/02/20 | 02:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: اسراء السامرائي

أقرتْ وزارة التربية بوجود صعوبات واجهها التعليم الالكتروني مع تلاميذ المراحل الابتدائيَّة الست، والذي أرجعته الى صغر أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات الالكترونيَّة، مؤكدة أنَّ أي قرار يخص دوام المدارس، يعتمد على مقررات خلية الأزمة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون لـ»الصباح»: إنَّ «الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائيَّة الست والمتعلقة بإيصال المادة العلميَّة الى التلاميذ عبر المنصات الالكترونيَّة».

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