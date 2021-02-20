رئيس الجمهوريَّة يدعو إلى تصحيح المسارات السياسيَّة

2021/02/20 | 02:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

دعا رئيس الجمهوريَّة الدكتور برهم صالح، أمس الجمعة، إلى تصحيح المسارات السياسيَّة، معرباً عن تعازيه بذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه التي وافقت 19 شباط 1999.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أنَّ «رئيس الجمهوريَّة عزى بالذكرى السنويَّة لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه»، وقال: «نستذكرُ باعتزاز وتقدير عاليين المواقف المشرّفة لسماحته التي استشهد من أجلها، والأفكار التي دعا إليها لمواجهة الظلم والاستبداد، وإعلاء مبادئ الحرية والعدالة، واستنهاض همم وطاقات العراقيين من أجل بناء وتطور العراق».

وأضاف، أنَّ «السيرة العطرة للمرجع الشهيد السيد الصدر ومقارعته لنظام دكتاتوري مستبد، تدعونا إلى توحيد جهودنا للحفاظ على أمن وسيادة العراق في دولة مقتدرة ذات سيادة، وترسيخ أسس الاستقرار والسلام لجميع العراقيين، والعمل على تصحيح المسارات السياسيَّة بما يلبي إرادة وطموحات شعبنا».

وتابع صالح: «إننا اليوم بأمّس الحاجة إلى تعاضد الجهود المخلصة في بناء دولة المؤسسات وإرساء قيم التسامح والتكاتف والتآخي بين جميع المكونات، وكما واجه الشهيد الصدر أعتى دكتاتوريَّة بكلمة الحق والحرية، واجبنا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ العراق أنْ نعزز وحدتنا للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن وسيادة البلاد، والعمل على خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في الحياة الحرة الكريمة».

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