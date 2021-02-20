شركة إسرائيلية تطور

2021/02/20 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة إسرائيلية إلى أن نوعا من الرذاذات الأنفية المتوفرة في الأسواق تمكن من حماية مجموعة من اليهود من عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال مشاركتهم في مهرجان ديني شهدته إسرائيل العام الماضي.

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