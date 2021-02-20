كاردشيان تطلب الطلاق رسميا

2021/02/20 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر قضائي لشبكة "CNN"، الجمعة، أن النجمة الأميركية، كيم كاردشيان، تقدمت فعلا بطلب للطلاق من زوجها مغني الراب، كانييه ويست.

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