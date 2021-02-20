مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لدعم الدول الفقيرة باللقاحات

2021/02/20 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطالب مشروع قرار بريطاني، تم توزيعه على مجلس الأمن الدولي، الدول الغنية بإعطاء جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الدول منخفضة الدخل، بحسب نسخة من النص حصلت عليها وكالة فرانس برس، الجمعة.

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