2021/02/20 | 07:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلن مسؤول رفيع في الجيش الأمريكي، أنهم يبحثون عن قواعد احتياطية في السعودية، لمنع تحول القوات المنتشرة في المملكة إلى أهداف واضحة لإيران. وأوضح قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكنز لصحفيين يرافقونه خلال جولة في الشرق الأوسط: “نحن لا نسعى إلى بناء قواعد جديدة”. وأضاف: “ما نريد أن نفعله بدون إغلاق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تبحث إنشاء قواعد احتياطية لقواتها بالسعودية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تبحث إنشاء قواعد احتياطية لقواتها بالسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).