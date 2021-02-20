السلطات الفلسطينية تؤكد موافقة إسرائيل على تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني

2021/02/20 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطة الفلسطينية، الجمعة، أن إسرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني يعملون في الدولة التي تُعتبر حملتها الجماعية للتلقيح ضد فيروس كورونا الأسرع في العالم.

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