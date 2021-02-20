وزارة التربية: أي قرار يخص دوام المدارس يعتمد على مقررات اللجنة العليا

2021/02/20 | 08:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداقرت وزارة التربية، اليوم السبت وجود صعوبات واجهها التعليم الإلكتروني مع تلاميذ المراحل الابتدائية، مؤكدة في الوقت ذاته نجاح التجربة لمراحل (المتوسطة والاعدادية).يتبع…

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