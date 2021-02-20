صحة العراق

2021/02/20 | 08:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت وزارة الصحة العراقية مفاجأة قاسية عن الاصابات المسجلة بفايروس كورونا.

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