2021/02/20 | 08:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقرتْ وزارة التربية بوجود صعوبات واجهها التعليم الالكتروني مع تلاميذ المراحل الابتدائيَّة الست، والذي أرجعته الى صغر أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات الالكترونيَّة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، في تصريخ لـ"لصباح": إنَّ "الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائيَّة الست والمتعلقة بإيصال المادة العلميَّة الى التلاميذ عبر المنصات الالكترونيَّة".

واكد أنَّ "أي قرار يخص دوام المدارس، يعتمد على مقررات خلية الأزمة".

واضاف أن "الوزارة عالجت هذه المشكلة من خلال نشر المواد العلمية على شكل فيديوهات مصورة تتغير المعلومات، التي تقدمها للتلاميذ من خلال شخصيات كارتونية مع تغيير المرحلة وبشكل متسلسل مما سهل الكثير من الشرح والتعليم لهذه المراحل".وكشف السعدون عن أن "أكثر من 95% من طلبة المراحل المتوسطة والاعدادية والسادس بفرعيه، وصلت لهم المادة العلميّة عبر التطبيقات الالكترونيّة بشكل سلس"، مشيرا الى "وجود تفاعل من قبلهم مع الملاكات التدريسيّة بهذا الصدد، ما يؤشر الى نجاح تجربة التعليم الالكتروني على مستوى التعليم الثانوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: تلاميذ الابتدائية يواجهون صعوبة بالتعليم الالكتروني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: تلاميذ الابتدائية يواجهون صعوبة بالتعليم الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).