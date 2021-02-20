التربية في تصريح جديد حول دوام طلاب المدارس: مشكلتنا مع المراحل الابتدائية فقط

2021/02/20 | 08:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقرت وزارة التربية بوجود صعوبات واجهها التعليم الالكتروني مع تلاميذ المراحل الابتدائية الست، مؤكدة أن أي قرار يخص دوام المدارس، يعتمد على مقررات خلية الأزمة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح صحفي، إنَّ “الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائية الست والمتعلقة بإيصال المادة العلمية الى التلاميذ، عبر المنصات الالكترونية، بسبب صغر أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات الإلكترونية في الجانب التعليمي”.وأضاف أن “الوزارة عالجت هذه المشكلة من خلال نشر المواد العلمية على شكل فيديوهات مصورة تتغير المعلومات، التي تقدمها للتلاميذ من خلال شخصيات كارتونية مع تغيير المرحلة وبشكل متسلسل مما سهل الكثير من الشرح والتعليم […]

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