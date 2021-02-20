2021/02/20 | 09:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي خالد محمد صبار، رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واصفاً إياه بالقائد المتواضع.

وقال صبار في تدونية عبر صفحته على “فيسبوك”، “أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للزيارة المباركة لسيادة رئيس مجلس النواب المهندس محمد ريكان الحلبوسي لداري المتواضعة تعجز الكلمات وتتسابق العبارات بالشكر والتقدير لشخصك الكريم يامن جمعت القيادة والتواضع حللت اهلآ ونزلت سهلآ— القيادة تريد اهلها”.

التالي

منذ 13 ساعة

نائب يكشف عن مخطط لضرب المنتج المحلي

منذ 14 ساعة

لجنة برلمانية تدعو الحكومة لتقديم منحة مالية للعوائل الفقيرة خلال فترة الحظر الصحي

منذ 15 ساعة

الصدر يطالب البرلمان والحكومة بتفعيل “هيأة اجتثاث البعث”

منذ 16 ساعة

نائب توجه دعوة لخلية الأزمة وتؤكد: الكمامة ليست عقاب

منذ 16 ساعة

الأزمة النيابية: ذاهبون باتجاه الحظر الشامل في كربلاء والنجف والكرخ

منذ 19 ساعة

تأجيل التصفيات الاسيوية الى حزيران المقبل

منذ 21 ساعة

الكاظمي يشدد على ضرورة تكوين رؤية مستقبلية كاملة للحلول طويلة الأمد في المشاريع الستراتيجية

منذ 22 ساعة

رئيس الجمهورية يدعو إلى تصحيح المسارات السياسية وتوحيد الجهود لتعزيز الأمن

منذ 24 ساعة

زيباري: قصف أربيل اختبار للإدارة الأمريكية الجديدة

منذ يومين

الحلبوسي وطالباني يؤكدان على ضرورة استمرار الحوار لحلِّ المشاكل العالقة وفقاً للدستور

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب دولي سابق: الحلبوسي قائد متواضع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب دولي سابق: الحلبوسي قائد متواضع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).