الهجرة تقلص الروتين امام العوائل العائدة من النزوح

2021/02/20 | 09:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق دوائر الوزارة بتذليل العقبات امام العوائل العائدة من النزوح، وذلك حسبما اعلنه مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير.

وقال جهاكير في بيان يوم السبت، إن وزيرة الهجرة "وجهت دوائر الفروع بتذليل العقبات وتقليص الروتين بخصوص العوائل العائدة من النزوح وإعتماد تأييد إدارة المخيمات لإثبات نزوحها لضمان حقوقها" ، موضحا أنه سيتم اعتماد قاعدة البيانات الصادرة والمصدق عليها من ادارة المخيمات، مشيرا إلى ان هذا التصديق يعد وثيقة تثبت حالة سكن النازح داخل المخيم في فترة النزوح سيما الذين سكنوا المخيمات اثناء عمليات تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الارهابية.

واضاف جهاكير ان "التصديق سيشمل عددا كبيرا من الأسر العائدة خاصة من مخيمات جنوب الموصل والسلامية وكل مخيمات الإقليم، فضلا عن المخيمات في وسط البلاد والفرات الاوسط"، مبيناً ان هذا الاجراء سيساهم بشكل كبير في توثيق حالة العودة للعوائل التي عادت الى مناطقها الاصلية، داعيا العوائل الراغبة بالعودة الى ان تتواصل مباشرة مع مسؤولي فروع الوزارة حصرا لتسهيل اجراءات عودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية.

PUKmedia / اعلام وزارة الهجرة

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