بايدن: على الولايات المتحدة استعادة ثقة الحلفاء

2021/02/20 | 09:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتعين على الولايات المتحدة العمل من أجل استعادة ثقة حلفائها، فيما عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أميركا عادت لقيادة العالم الحر.

ففي تصريحات بالفيديو أمام مجموعة الدول السبع ومؤتمر ميونخ للأمن، تعهد جو بايدن بتقديم دعم أميركي "لا يتزعزع" للتحالف عبر الأطلسي فيما وصفه بأنه كفاح محدد للعصر من أجل حماية الديمقراطية.

واستخدم بايدن ظهوره الافتراضي الأول على المسرح العالمي، في ملاحظات عبر الفيديو لأول مرة أمام مجموعة الدول السبع ثم مؤتمر ميونيخ الأمني، ليؤكد لحلفاء أميركا تصميمه على دفن الإرث الذي خلفه سلفه.

وقال بايدن "أعرف أن السنوات القليلة الماضية أدت إلى توتر واختبرت علاقتنا عبر الأطلسي، لكن الولايات المتحدة عازمة، عازمة، على إعادة التواصل مع أوروبا، على التشاور معكم واستعادة مكانتنا في القيادة الموثوق بها".

وقبل عدة سنوات كمواطن عادي في مؤتمر ميونيخ للأمن، طمأن بايدن المشاركين الذين صدمتهم سياسة ترامب، قائلا لهم "سنعود".



قال للجمهور الافتراضي عبر الإنترنت "أميركا عادت".

من ناحيته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى قيادة العالم الحر بخطوة رائعة ساعدت الغرب على الاتحاد.

وقال جونسون، في مؤتمر ميونيخ للأمن "كما رأيتم وسمعتهم آنفا، أميركا تعود بشكل كامل إلى قيادة العالم الحر وهذا أمر رائع"، وذلك في إشارة إلى كلمة الرئيس الأميركي.

وأضاف قائلا "وصل الظلام إلى مستوى مبالغ فيه.



ونحن نطوي صفحة وتتجمع الدول التي نطلق عليها اسم الغرب وتوحد مجددا قواها وخبراتها الهائلة".

أما مستشارة ألمانيا، أنغيلا ميركل فقالت، من ناحيتها، إن بلادها مستعدة "لفصل جديد" في العلاقات بين أوروبا وأميركا.

وأوضحت المستشارة الألمانية، أن برلين مستعدة لبدء "فصل جديد" في العلاقات عبر الأطلسي تتبع فيه الولايات المتحدة وأوروبا أجندة مشتركة.

وقالت لمؤتمر ميونيخ للأمن عبر دائرة تلفزيونية "وفقا لمبادئنا وقيمنا وإيماننا بالديمقراطية وقدرتها على التحرك، فإننا نملك أساسا كبيرا وجيدا...



علينا فعل الكثير وألمانيا مستعدة لفصل جديد عبر الأطلسي".

PUKmedia وكالات

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