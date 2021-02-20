2021/02/20 | 09:02 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي ، بحسب ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلال شهر.. هذا ما صدره العراق من النفط (أرقام)) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلال شهر.. هذا ما صدره العراق من النفط (أرقام)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).