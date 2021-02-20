القانون: زيادة اعداد جنود الناتو انتهاك صارخ لسيادة العراق لايمكن السكوت عنه

2021/02/20 | 09:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، السبت، أن قرار حلف الناتو بزيادة جنوده في العراق غير مدروس وسيقود لتوترات كبيرة في المنطقة.

وقال الماس في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قرار حلف الناتو الاخير بزيادة عدد جنوده في العراق وفق ما تناقلته وسائل الاعلام غير مدروس وسيؤدي الى توترات كبيرة في البلاد والمنطقة”، مؤكدا أن “ العراق ليس بحاجة لاي قوات اجنبية اضافية على اراضيه وهو بالأساس لديه قرار رسمي باخراج كل القوات الاجنبية وليس زيادتها”.

واضاف الماس،ان” دخول اي قوة اجنبية للعراق دون موافقة رسمية من الحكومة والبرلمان لاي سبب تمثل انتهاك للسيادة الوطنية وهو امر مرفوض وستكون تداعياته خطيرة جدا”.

وأشار إلى ان “الناتو اذا كان عازم على دعم العراق فالملف الاقتصادي موجود من خلال دعم اعمار المناطق المتضررة من الارهاب او دعمنا في مواجهة جائحة كورونا”، مؤكدا أن “الوضع الامني في البلاد مستقر والقوات الحكومية بمختلف صنوفها قادرة على دحر اي تهديد ارهابي”.

وكان حلف الناتو اعلن مؤخرا عن نيته زيادة عدد جنوده في العراق في موقف اثار سجال واسع في الاوساط الشعبية والسياسية.



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