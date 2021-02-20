تصريحات صادمة لوزير الزراعة: السفراء يتعاملون كـ”محتلين” و”يحاسبوني” بكل قباحة!

2021/02/20 | 09:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن مواقف صادمة يمارسها سفراء بعض الدول عندما يلتقون به في الوزارة، مشيرا إلى انهم يتعاملون كـ”محتلين” ويحاسبوه على منع الاستيراد بـ”كل قباحة”.

وقال الخفاجي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “سفراء بعض الدول خصوصا الكبرى عندما يأون للقاء بي في الوزارة يحاسبوني بكل قباحة على منع الاستيراد ويطالبوني بفتحه”، مشيرا إلى ان “السفراء يتحدثون معي بخصوص منع الاستيراد وكأنهم محتلون”.

وأضاف، أن “الاقتصاد العراقي يتعرض لاستهداف دولي”، مبينا أن “خسائر الفلاحين تبلغ 250 مليون دينار يوميا و7.5 مليار دينار شهريا”.

واعتبر الخفاجي ان “وزارة الزراعة اصبحت لا معنى لها بعد 2003″، لافتا إلى ان “وزارة الزراعة لم تقدم اي شيء للفلاحين”.



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