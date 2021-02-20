2021/02/20 | 09:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

196 مشاهدة

أفاد موقع "تي.إم.زد" لأخبار المشاهير أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.

ونقل الموقع عن مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي، وان كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة، حيث أكد مصدر قضائي ان كارداشيان، قدمت أوراق الطلاق أمس الجمعة.

وتزوج ويست بكارداشيان في 2014، بعد أعوام من مواعدتها، ولديهما معا 4 أطفال، ابنتهم نورث (7 أعوام)، وابنهم ساينت (5 أعوام)، وابنتهم شيكاغو (3 أعوام)، وطفلهم سالم (عام ونصف).

وقال مصدر لـموقع "بيج 6" إن علاقة الزوجين "انتهت"، وتجرى حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي، حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينغ، والتي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار.

ويتوقع أن يكلف الطلاق مبالغ "ضخمة من التسويات" وتقاسم الثروات، خاصة بالنظر إلى ثروة كل منهما، حيث تشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1,3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على موقع إنستغرام، حيث يكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1,2 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 7 أعوام من الزواج.. كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسميا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 7 أعوام من الزواج.. كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).