بعد ارتفاع له.. النفط يسجل سعرا جديدا

2021/02/20 | 09:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انخفضت أسعار النفط مجددا، السبت، وذلك للجلسة الثانية على التوالي بسبب موجة البرد في تكساس الأميركية.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت صباح اليوم، 20 شباط 2021، على تراجع 1,02 دولارا لتصل إلى 62,91 دولارا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1,28 دولارا ليبلغ سعر التسوية 59,24 دولارا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا هذا الأسبوع لأعلى مستوى في أكثر من عام.

وقال أحد المحللين ان "نزول الأسعار بهذا القدر الكبير يبدو تصحيحيا ويأتي بعض الشيء داخل سياق التسارع الكبير لزيادة السعر هذا الشهر".

فيما أفادت بيانات من "بيكر هيوز" بأن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز العاملة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني.

جدير بالذكر أن شركات التكرير في تكساس الأميركية علقت نحو خمس طاقة تكرير النفط في البلاد وسط انقطاع الكهرباء والبرودة القاسية، فيما تتوقع مصادر أن تستعد الشركات لاستئناف الإنتاج اليوم مع عودة التيار الكهربائي وخدمات المياه ببطء.

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