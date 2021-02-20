الصحة النيابية: العراق سيستورد 25 مليون لقاح لكورونا خلال العام الجاري

2021/02/20 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكدت لجنة الصحة النيابية، السبت، الحكومة استيراد 25 مليون لقاح خلال العام الجاري، مبينة ان بعض اللقاحات تأخرت بسبب شروطها للعراق.

وقال عضو اللجنة فارس صديق في تصريح لـ/المعلومة/ انه “ومع نهاية العام الجاري سيشهد العراق تطعيم 90% من سكانه بلقاح كورونا بعد وصول الوجبة الاولى خلال الاسبوعين المقبلين”.

وأضاف صديق، ان “ العراق يسعى للحصول على 25 مليون جرعة من اللقاح من جميع الشركات المصدرة له شريطة ان تكون معترف فيها من قبل منظمة الصحة العالمية”.

وتابع انه “نسعى لتغطية كافة الفئات العمرية الحرجة والموظفين المشمولين باللقاح في الوجبة الأولى، فضلا عن القوات الامنية لانهاء خطر تماسهم المستمر”.



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