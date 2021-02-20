ماني يوجه رسالة لزملائه في ليفربول قبيل “ديربي ميرسيسايد”

2021/02/20 | 09:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حث السنغالي ساديو ماني، زملاءه في ليفربول على إظهار الشخصية القوية مرة أخرى، بعد حصولهم على دفعة معنوية قبل “ديربي ميرسيسايد”، بالفوز على لايبزيغ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ويعود “الريدز” إلى المنافسات المحلية اليوم السبت، حيث سيسعى لإنهاء سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال الفوز على جاره وغريمه إيفرتون في “ديربي ميرسيسايد”، ضمن المرحلة الـ25 من المسابقة.ويأتي لقاء إيفرتون، بعد أربعة أيام من تحقيق “الريدز”، لفوز مقنع في دوري أبطال أوروبا على لايبزيغ 2-0، حيث قطع ماني ورفاقه شوطا كبيرا لبلوغ الدور ربع النهائي لأمجد البطولات الأوروبية.وقبيل مواجهة إيفرتون، تحدث […]

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