الهجرة : اعتماد هذه الوثيقة لاثبات النزوح للاسر العائدة

2021/02/20 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو بتذليل العقبات وتقليص الروتين بخصوص العوائل العائدة من النزوح ،واعتماد تأييد ادارة المخيمات لاثبات النزوح للاسر العائدة لضمان حقوقها .وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير في بيان :" سيتم اعتماد قاعدة البيانات الصادرة والمصدق عليها من ادارة المخيمات "، مبينا :" ان هذا التصديق يعد وثيقة تثبت حالة سكن النازح داخل المخيم في فترة النزوح ، سيما الذين سكنوا المخيمات اثناء عمليات تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الارهابية " .واضاف جهاكير :" ان التصديق سيشمل عددا كبيرا من الاسر العائدة ، خاصة من مخيمات جنوب الموصل والسلامية وكل مخيمات الاقليم ، فضلا عن المخيمات في وسط البلاد والفرات الاوسط " ، مؤكدا :" ان هذا الاجراء سيسهم بشكل كبير في توثيق حالة العودة للعوائل التي عادت الى مناطقها الاصلية "، داعيا العوائل الراغبة بالعودة الى ان تتواصل مباشرة مع مسؤولي فروع الوزارة حصرا لتسهيل اجراءات عودتها الى مناطق سكناها الاصلية ./انتهى9‏

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