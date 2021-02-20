استشهاد احد مقاتلي الحشد الشعبي واصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل

2021/02/20 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استشهد احد مقاتلي الحشد الشعبي واصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل .وقال مصدر امني:" ان عبوة ناسفة انفجرت على دورية للحشد الشعبي في منطقة جرف النصر ، وادى الانفجار الى استشهاد احد افراد الدورية واصابة آخر "./انتهى9

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