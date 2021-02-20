رئيس لجنة نيابية يكشف عن اجتماع مرتقب للتوافق على تمرير الموازنة

2021/02/20 | 09:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف رئيس لجنة المتابعة لبرنامج الحكومة حازم الخالدي، السبت، عن اجتماع مرتقب بين الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية للتوافق على تمرير الموازنة.

وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الرئاسات الثلاث ستعقد خلال الساعات القليلة المقبلة عدة اجتماعات لتوافق على البنود المختلف عليها في الموازنة”، مبينا أن “الاجتماع سيبحث الازمة بين بغداد واربيل وتمرير الموازنة وموعد طرحها وما هي الاجراءات التي تم اخذها من قبل البرلمان بعد وصول الموازنة”.

واشار الخالدي الى انه “لا يمكن السماح لاقليم كردستان التوافق خارج البرلمان بشأن الموازنة وتسليم نفطه بالكامل لضمان حقوق شعبه كما تجري في المحافظات الاخرى”.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت، امس الجمعة، عن تحديد يوم الخميس المقبل موعدا للتصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2021 وذلك بالرغم من استمرار الخلافات بين المركز والاقليم.



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