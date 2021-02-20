وزير التخطيط غدا في القاهرة

2021/02/20 | 09:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يصلُ إلى القاهرة، يومَ غدٍ الأحد، وزير التخطيط رئيس اللجنة العراقيَّة المصريَّة العليا عن الجانب العراقي، خالد البتال، لاستكمال المباحثات الخاصَّة باللجنة.وذكرت صحيفة الصباح الرسمية، إن “البتال سيجري عدداً من اللقاءات مع المسؤولين عن الجانب المصري”.وكانت اللجنة الفنيَّة المنبثقة من اللجنة العليا قد زارت بغداد مؤخراً وأجرت عدة لقاءات مع نظيرتها اللجنة […]

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