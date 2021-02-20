استشهاد مقاتل بالحشد وإصابة اثنين آخرين بانفجار ناسفة في جرف النصر

2021/02/20 | 09:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

استشهد مقاتل باللواء 47 بالحشد الشعبي وأصيب اثنان آخران، السبت، بانفجار عبوة ناسفة في جرف النصر شمال بابل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الانفجار حدث اثناء مرور دورية للحشد الشعبي في منطقة اصنيديج”.

وأضاف البيان أن “قوة من الحشد الشعبي عملية عقب الانفجار بحثا عن المنفذين”.



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