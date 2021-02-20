صحيفة: هجمات من العراق واليمن تكشف ضعف الدفاعات الجوية السعودية

2021/02/20 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستغل الجماعات الموالية لإيران في اليمن والعراق الثغرات المستمرة في دفاعات السعودية، وتوجه ضربات جوية، تصفها صحيفة وول ستريت جوية بأنها "أكثر دقة" للسعودية، في الوقت الذي تعيد فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في نهج الولايات المتحدة تجاه المنطقة.

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