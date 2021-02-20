التربية تقيّم التجربة الالكترونية في التعليم وتتحدث عن مصير الدوام

2021/02/20 | 09:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التربية عن تذبذب نجاح التعليم الالكتروني من مراحل الى اخرى، ففي الوقت الذي وصفت وصول المعلومة بشكل سلس الى طلبة مراحل المتوسطة والاعدادية، اوضحت وجود صعوبات بالغة مع المراحل الابتدائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، في تصريح صحفي، إنَّ “الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائيَّة الست والمتعلقة بإيصال المادة العلميَّة الى التلاميذ عبر المنصات الالكترونيَّة”.

واكد أنَّ “أي قرار يخص دوام المدارس، يعتمد على مقررات خلية الأزمة”.

واضاف أن “الوزارة عالجت هذه المشكلة من خلال نشر المواد العلمية على شكل فيديوهات مصورة تتغير المعلومات، التي تقدمها للتلاميذ من خلال شخصيات كارتونية مع تغيير المرحلة وبشكل متسلسل مما سهل الكثير من الشرح والتعليم لهذه المراحل”.

وكشف السعدون عن أن “أكثر من 95% من طلبة المراحل المتوسطة والاعدادية والسادس بفرعيه، وصلت لهم المادة العلميّة عبر التطبيقات الالكترونيّة بشكل سلس”، مشيرا الى “وجود تفاعل من قبلهم مع الملاكات التدريسيّة بهذا الصدد، ما يؤشر الى نجاح تجربة التعليم الالكتروني على مستوى التعليم الثانوي”

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