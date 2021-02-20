لقاح كورونا يتسبب في إقالة وزير الصحة الأرجنتيني

2021/02/20 | 09:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن ​وزير الصحة​ ​الأرجنتيني، غونزاليس غارسيا، اليوم السبت، عن استقالته نزولا عند طلب رئيس البلاد بعد الكشف عن تلقي أصدقاء للوزير ​اللقاح​ قبل بدء الحملة الرسمية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة “رويترز” أن الوزير الأرجنتيني غارسيا وجه رسالة إلى رئيس البلاد قال فيها: “في ردّ على طلبك العاجل، أتقدّم باستقالتي من منصب وزير الصحة”.ويتوقّع أن تحلّ مكان الوزير المستقيل نائبته كارلا فيتزوتي، البالغة 48 عاما، والتي كانت مسؤولة عن تأمين “لقاح سبوتنيك- V” الروسي للأرجنتين، أول دولة تصادق عليه في ​أميركا​ الجنوبية وتستخدمه.وخرجت فضيحة تلقي اصدقاء الوزير اللقاح بشكل مسبق إلى العل، بعد إعلان الصحافي […]

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