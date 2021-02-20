الحشد الشعبي مقتل ما يسمى بـ”والي الطارمية والمفتي الشرعي لداعش”

2021/02/20 | 09:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، السبت، عن مقتل ما يسمى بـ”والي الطارمية والمفتي الشرعي” بتنظيم “ داعش” الاجرامي في كمين محكم شمال بغداد.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن والي الطارمية والمفتي الشرعي بتنظيم “ داعش” الاجرامي قتل بواسطة كمين محكم شمال بغداد”.

وأضاف البيان أن “قوة من فوج الطارمية التابع للحشد الشعبي اشتبك مع مجموعة من داعش، ما اسفر عن قتل ثلاثة دواعش”.

وأشار البيان إلى ان “الاشتباكات اسفرت أيضا عن استشهاد ثلاثة من مقاتلي الفوج واصابة اثنين آخرين، وما زالت الاشتباكات مستمرة”.



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