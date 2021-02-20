2021/02/20 | 09:32 - المصدر: عين العراق

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السبت 20 فبراير 2021 | 09:31 صباحاً

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عمليات بغداد للحشد تعلن مقتل ما يسمى بـ"والي الطارمية والمفتي الشرعي" لداعش في كمين

أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، السبت، مقتل ما يسمى بـ”والي الطارمية والمفتي الشرعي”، في كمين محكم شمال بغداد.

كما اشتبكت قوة من فوج الطارمية التابع للحشد مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة دواعش، كما استشهد ثلاثة من مقاتلي الفوج وأصيب اثنان آخران، وما زالت الاشتباكات مستمرة.

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