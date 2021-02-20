مسؤول في طهران: حجم صادرات إيران إلى العراق بلغ 6.3 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط

2021/02/20 | 09:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن أمين عام الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، السبت، تسجيل صادرات السلع 6.3 مليار دولار للعراق في 10 أشهر.

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وأوضح حسيني في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، وتابعها "ناس"، (20 شباط 2021)، أن "الصادرات شهدت انخفاضا عن الفترة المناظرة السابقة التي سجلت حينئذ 7.5 مليار دولار وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا".

وأشار الى أنه "لاتوجد أي مشاكل من ناحية البنى التحتية في التجارة مع العراق ويتم استخدام 18 معبرا حدوديا بهذا الجانب"، مشيراً إلى أن "العراق بدوره يواجه أزمة اقتصادية وايراداته النفطية انخفضت الى 3.5 مليار دولار ( شهريا)".

وبيّن المسؤول الإيراني، أنّ "الصادرات إلى العراق امتدت من (20 آذار 2020) حتى (20 كانون الثاني 2021)".

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