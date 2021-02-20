لاهور شيخ جنكي يستقبل عمار الحكيم

2021/02/20 | 09:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، اليوم السبت، الى مدينة السليمانية للاجتماع مع قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والمشاركة في مراسيم احياء الذكرى السنوية لشهيد المحراب.

وكان في استقبال السيد عمار الحكيم في مطار السليمانية، لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد آخر من المسؤولين الحزبيين الحكوميين.

وسيقوم السيد عمار الحكيم بزيارة ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال في تلة دباشان من ثم سيشارك في المراسيم الكبيرة التي ستقام بمشاركة العديد من المسؤولين لاحياء الذكرى السنوية لشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم.

PUKmedia خاص

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