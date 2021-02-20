حالة الطقس: أمطار وثلوج في هذه المناطق.. وتحذير من تدني الرؤية بسبب الضباب

2021/02/20 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد المتنبىء الجوي الأقدم في البصرة، صادق عطيه، السبت، استمرار توافد السحب الواطئة نحو مناطق شمال البلاد اضافة الى الانبار، مبينا ان ذلك ناتج من تأثير استمرار التبريد في الطبقات المتوسطة من الجو.

وقال عطيه، في منشور على "فيسبوك" اليوم، 20 شباط 2021، إن " فرص الامطار تمتد صباح اليوم لتشمل صلاح الدين وكركوك واربيل والسليمانية، ثم خلال المساء متوقع ان تشمل مناطق شمال غرب وغرب العاصمة بهطول خفيف او قطرات"، مبينا ان باقي المدن اجوائها مابين صحو الى غائم بشكل جزئي .

وأضاف ان "فرص هطول الثلوج الخفيفة مستمرة اليوم السبت في السليمانية وشمال اربيل ودهوك وتصل لارتفاعات 1200 متر عن سطح البحر" .

وبين أن "الرياح عموما خلال نهار السبت تكون ساكنة في معظم المدن، تتحول مساء الى شمالية غربية في العاصمة بغداد ونينوى والانبار وصلاح الدين".

ولفت إلى انه "لا تغيير بدرجات الحرارة عموما وتستمر الاجواء باردة ليلا وتميل الى الاعتدال مع برودة نسبية نهارا خلال اليوم"، متوقعا تردي الرؤية الافقية بسبب الضباب فجر وصباح غد الاحد، في وسط وشمال غرب نينوى وشمال مدن صلاح الدين والسليمانية واربيل .

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