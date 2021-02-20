المستشار المالي لرئيس الوزراء: فرصتان أمام العراق لتحقيق التعافي الاقتصادي

2021/02/20 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، عن الجهة التي تمتلك قرارات النهوض بالقطاعين العام والخاص، مؤكدا ان العراق أمامه فرصتان لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وقال صالح، في تصريح لصحيفة "الصباح" تابعهNRT عربية، اليوم، 20 شباط 2021، إن "العراق على حافات التعافي الاقتصادي في الوقت الحاضر بنطاقين الأول، أن هناك ازدهارا زراعيا ملموسا سيحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام 2021 بنحو يزيد على 4 ٪ وهو يرتفع بمقدار مرة ونصف عن نمو السكان تقريبا".

وأضاف أن "النطاق الثاني هو ازدهار قطاع الطلب على الطاقة في العالم، فأسعار النفط أخذت بالتعافي تدريجياً وهو مؤشر إيجابي ويعزز القدرة المالية العامة للبلاد".

وشدد على "ضرورة التعاطي مع هذا الأمر بحذر شديد، وذلك بوضع أساس لاستدامة التنمية والتقليل من الصدمات الاقتصادية"، مبينا ان "المجتمع الدولي المؤازر للعراق من خلال فريق التحالف المالي الدولي الذي تأسس قبل شهور عبر عن رغبته في دعم المبادئ الراسخة لاستدامة النمو في الاقتصاد الوطني كما عبرت عنه الورقة البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا بوضع مرتسم وكيان مؤسسي (للإصلاح الاقتصادي) الذي يعد الآصرة لهذه الاستدامة التنموية".

وأوضح أن "تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التي ستمتلك قرارات تنفيذية حاسمة وجذرية للنهوض بالنشاط الإنتاجي والاستثماري والتشغيلي في القطاعين العام والخاص ستكون بإسناد وحضور دوليين كبيرين تمثلهما المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى".

وأشار صالح، إلى أن "توافر الإرادتين الوطنية والدولية ستتجسد معالمها بالمشاركة في الإعمار وتأسيس فريق الإصلاح والتحول بالبلاد من (اقتصاد الأزمات) الى (اقتصاد البناء والتنمية المستدامة)، ليكون حجر الزاوية في الانتقال الاقتصادي للتنمية".

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