2021/02/20 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توقف الدولار الأميركي لالتقاط الأنفاس، بعد أن سجل أكبر خسارة في عشرة أيام، إذ أثرت سلباً بيانات لسوق العمل الأميركية مخيبة للتوقعات على التفاؤل حيال تعافٍ سريع من جائحة كوفيد-19.وواصل الدولار مخالفة دوره التقليدي كعملة ملاذ آمن، لينزل انسجاماً مع أداء الأسهم الأمريكية أثناء الليل بعد زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تسببت في تثبيط توقعات اقتصادية.وأمس الجمعة، لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار عند في الجلسة الآسيوية، بعد أن نزل 0.4 في المئة أثناء الليل، منهياً مكاسب استمرت على مدى جلستين، وعلى مدى الأسبوع، فإن المؤشر الآن عاد إلى مستوى التعادل إلى حد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يهبط عالميا متأثرا بخيبة سوق العمل الأميركية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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