الحشد الشعبي يعلن مقتل انتحاري واعتقال 3 ارهابين بعملية نوعية في” زور خانقين”

2021/02/20 | 09:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

أعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، السبت، عن مقتل انتحاري واعتقال 3 ارهابيين بعملية نوعية جرت في زور خانقين شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوة استخبارية داهمت وكر في عمق زور قضاء خانقين(110كم شمال شرق بعقوبة) ونجحت من قبل انتحاري بعد محاصرته واعتقال 3 ارهابين من داعش”.

واضاف التميمي،ان” العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

وكانت الاجهزة الامنية والحشد الشعبي نجحوا في قتل العديد من الارهابين في عمليات نوعية جرت في الاشهر الماضية في قواطع مختلفة من ديالى.انتهى/ 25 ف

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