الحشد يعلن استشهاد 3 من مقاتليه ومقتل ’’والي الطارمية والمفتي الشرعي’’ بمواجهات ما زالت مستمرة - عاجل

2021/02/20 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل ما يسمى والي الطارمية والمفتي الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي، في كمين محكم شمال بغداد.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من فوج الطارمية التابع للحشد الشعبي اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عناصر من التنظيم".

وأكد البيان، "استشهاد ثلاثة من مقاتلي الفوج وإصابة أثنين آخرين، وما زالت الاشتباكات مستمرة بحسب البيان".

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